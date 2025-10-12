Коли не перерахують гроші за неякісні комунальні послуги?

Споживач має право на перерахунок вартості комунальних послуг у період їх ненадання, надання в неповному обсязі або неналежної якості, розповів 24 Каналу Андрій Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Водночас законодавство передбачає низку випадків, коли перерахунок не проводиться:

якщо послуги не надавалися через ремонтні або профілактичні роботи, ліквідацію аварійних ситуацій;

при нарахуванні за показаннями комерційних вузлів обліку до їх встановлення;

коли ненадання або низька якість послуг виникла з вини споживача;

якщо фактична температура у приміщенні з індивідуальним вузлом обліку тепла не відповідає нормативам;

коли виконавець доведе, що якість послуги на точці обліку відповідала нормам Закону "Про житлово-комунальні послуги" та договору.

За які ненадані комунальні послуги можна повернути гроші?

Як зауважує Андрій Шелих, перерахунок можливий для таких послуг: опалення, гаряча та холодна вода, водовідведення, а також утримання будинків і прибудинкових територій.

Згідно з Порядком перерахунку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 127, перерахунок передбачає зменшення нарахованої плати за послугу відповідно до законодавства та умов договору.

Що ще треба знати про перерахунок грошей за комунальні послуги?