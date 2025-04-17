Наприкінці лютого – на початку березня 2025 року на під'їздах будинків у столиці з'явилися оголошення про підвищення тарифу на утримання будинків. А вже у квітні кияни отримали платіжки з майже вдвічі вищими рахунками за утримання багатоповерхівки. У соцмережах і на місцевих порталах кияни обурюються новими цифрами в платіжках, ставлячи під сумнів прозорість конкурсів та обґрунтованість нового тарифу.

За результатами конкурсу, тариф, наприклад, в Оболонському районі з 1 березня 2025 року зріс із 6 до 12 гривень за квадратний метр. Цікаво, що підписання договорів із жителями відбувається "автоматично", якщо не створено ОСББ. У владі району стверджують, що новий тариф економічно обґрунтований: він включає підвищення зарплат, вартості енергії, паливно-мастильних матеріалів та податків. А старий тариф не дозволяв повністю виконувати завдання керівних компаній.

Голова КМВА Тимур Ткаченко назвав підвищення "тягарем" та "аферою" і скасував розпорядження, однак кияни все одно отримали платіжки з новими тарифами. 24 Канал намагався розібратися в ситуації та дізнатися, чому тарифи на утримання будинків у Києві не знижують.

Тарифи в Києві: що взагалі сталося і чому

На початку 2025 року в Києві відбулися конкурси на визначення керівних компаній для обслуговування житлових будинків, де не створено ОСББ або ЖБК. У всіх 10 районах переможцями стали виключно комунальні підприємства.

У КМДА пояснили, що конкурс відбувся згідно з законом та рекомендацією Антимонопольного комітету. Тепер у таких будинках укладено договори на обслуговування – начебто з чітким переліком послуг і витрат.

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Мовиться про прибирання, технічне обслуговування будинкових систем і ліфтів, поточні ремонти та інші послуги. Ціни встановлюються за домовленістю, але якщо управителя призначив орган місцевої влади — тариф визначається за результатами конкурсу.

Тарифи комунальних керівних компаній у Києві не змінювалися з 2017 року, хоча за цей час суттєво подорожчала електроенергія, зросли зарплати, витрати на ремонти й пальне. Крім того, в умовах війни не вистачає персоналу. Середній тариф залишився на рівні 7 – 8 гривень за квадратний метр, що значно нижче реальних витрат. Зараз більш ніж половина житлового фонду столиці обслуговують не комунальні керівні компанії – це здебільшого ОСББ, ЖБК або приватні фірми. Їхні тарифи часто вищі, але й послуги якісніші.

Проєкт, метою якого було заморозити тарифи комунальних компаній і покривати різницю з бюджету, депутати Київради не підтримали, наголосивши на потребі чесного підходу до формування цін для всіх управителів.

В інтерв'ю заступника голови КМДА муніципальному медіа "Вечірній Київ" мовиться про те, що багатоквартирні будинки, мешканці яких досі не визначились із формою управління, – це близько половини всього житлового фонду міста.



Така ініціатива, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, стала відповіддю на законодавчі вимоги та претензії Антимонопольного комітету щодо бездіяльності міської влади. Пантелеєв нагадав, що закон дозволяє мешканцям самостійно обирати управителя або створювати ОСББ.

Для цього потрібно:

ініціювати збори співвласників;

обрати управителя більшістю голосів (від площі, а не кількості мешканців);

укласти договір і контролювати його виконання.

Такі об'єднані громади отримують більше гнучкості у прийнятті рішень і можуть брати участь у міських програмах співфінансування.

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Мешканці, які організувалися самостійно, мають змогу:

брати участь у програмі "70/30" (місто компенсує 70% вартості ремонтів);

отримувати пільгові кредити через револьверний фонд;

модернізувати будинки: енергоефективні вікна, індивідуальні теплові пункти, резервні джерела живлення;

економити на опаленні до 30 – 35%.

Також мешканці мають право змінити управителя або створити ОСББ у будь-який момент, наголошують у КМДА. Конкурсна процедура не обмежує ці можливості, а лише є тимчасовим механізмом для забезпечення базового рівня обслуговування.

"Наразі поняття "тарифу" скасовано, – каже заступник голови КМДА. – Є лише вартість послуг, яку визначають залежно від потреб будинку".

Мінімально обґрунтована вартість обслуговування — 12 – 14 гривень за квадратний метр. Вона передбачає базові витрати на зарплати персоналу, електроенергію, матеріали. Але остаточна ціна залежить від додаткових послуг (консьєрж, охорона, відеонагляд тощо).

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик пояснив, що попередній тариф у 6 грн на квадратний метр не дозволяв повноцінно виконувати всі завдання. Проте мешканці мають право обрати відповідального представника будинку, а якщо не задоволені якістю послуг — створити ОСББ або змінити компанію.

Підвищення тарифів пов'язують з вимогами законодавства, яке зобов’язує обирати управителів у будинках без ОСББ. За словами Фесика, Київ був останнім містом, що цього не виконував. Восени 2024 року конкурси нарешті оголосили у всіх районах.

Як реагують на підвищення тарифів кияни

Серед решти містян обурився й ексмер Києва Леонід Косаківський. Адже попри розпорядження КМВА № 204 про скасування розпорядження про проведення конкурсів, його всі проігнорували – і КМДА, і РДА, і надавачі послуг – районні компанії-управителі.

У нас по будинку виставили платіжку з розрахунку вже 13,94 грн за 1 кв. м, замість 6,58 гривень за квадратний метр, як було раніше. Вийшло у 2,11 раза більше,

– написав Косаківський.

Народний депутат Олексій Кучеренко помітив дивну закономірність: в усіх столичних районах конкурси виграли саме комунальні компанії, навіть попри те, що деякі приватні учасники пропонували тарифи в півтора раза нижчі. За його словами, районні адміністрації, які підпорядковані цим же компаніям-управителям, могли мати адміністративний вплив на процес відбору.

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У своїх коментарях щодо конкурсу на вибір управителів для багатоквартирних будинків у Києві Руслан Крамаренко, колишній заступник голови КМДА, а нині керівник мережі керівних компаній, звернув увагу на низку важливих моментів.



Зокрема, він зазначив, що конкурс організовують не департаменти КМДА, а районні адміністрації. Відповідно, саме голови районів несуть відповідальність за остаточні результати, а не окремі представники міської влади, які намагалися вплинути на членів комісій.

Крамаренко повідомив, що в Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовано відео- та аудіодокази таких спроб тиску. Також він висловив здивування тим, як киянам пояснюють, що тариф у 9,5 гривні за квадратний метр є "гіршим" за 13 гривень.

Голова Оболоні Кирило Фесик же наполягає, що конкурси були проведені відповідно до законодавства, під відеофіксацію, без скарг від потенційних кандидатів. Він зазначив, що ОСББ, ЖБК та інші приватні компанії мають вищі тарифи, тому не брали участі або не відповідали критеріям.

Скасування підвищення, яке не відбулося

Косаківський у своєму дописі згадав про розпорядження КМВА. Дійсно, 15 березня голова військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко відреагував на підвищення тарифів:

Віталій Кличко – знає про все, адже саме його заступник це організував. Але нічого не зробив, щоб зупинити аферу. Як завжди, прикрилися військовими. Генерал Попко (тоді начальник КМВА) – підписав розпорядження про проведення конкурсу на управителів будинків у листопаді 2024 року. Замість захисту киян – кулуарні рішення, що лягають величезним тягарем на кожну сім’ю.

Ткаченко пообіцяв скасувати розпорядження, звернутися до Держаудитслужби для перевірки економічної обґрунтованості тарифів та провести новий конкурс.

Київ – єдине місто в Україні, яке досі не провело конкурс на управителів житлових будинків,

– заявив Ткаченко вже у квітні, під час засідання робочої групи щодо зростання вартості обслуговування.

Хоча відповідне розпорядження було підписане ще у 2020 році, його не виконували п’ять років. У 2024-му до нього внесли зміни, але ці зміни згодом скасували через порушення процедур.



Отже, чинним лишається розпорядження з 2020 року, яке не виконувалося п'ять років. Ткаченко підкреслив, що відповідальність за обрання управителів лежить на мерії, а не на КМДА.

Чому кияни отримали платіжки з підвищеним тарифом, попри скасування

Хоча Тимур Ткаченко повідомив про скасування розпорядження, мешканці столиці, зокрема Печерська та Оболоні, у квітні отримали вдвічі більші рахунки за утримання будинків.

24 Канал звернувся до КМДА із запитом.

Розпорядження скасоване, однак сам конкурс на обрання управителя не був скасований і був проведений відповідно до вимог законодавства та Антимонопольного комітету України в установленому законом порядку. На момент скасування розпорядження управителя – керуючу компанію з переліком послуг та цінами, приведеними до мінімально економічно обґрунтованих, – за конкурсом вже було обрано та призначено,

– мовиться у відповіді заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Водночас Пантелеєв пропонує киянам змінити управителя самостійно в установленому законом порядку. Якщо співвласникам багатоквартирних будинків не підходить ціна, якість або умови надання послуги з управління – вони можуть обрати іншого управителя або створити ОСББ.