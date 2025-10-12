Когда не пересчитают деньги за некачественные коммунальные услуги?

Потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальных услуг в период их непредоставления, предоставления в неполном объеме или ненадлежащего качества, рассказал 24 Каналу Андрей Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

В то же время законодательство предусматривает ряд случаев, когда перерасчет не производится:

если услуги не предоставлялись из-за ремонтных или профилактических работ, ликвидации аварийных ситуаций;

при начислении по показаниям коммерческих узлов учета до их установки;

когда непредоставление или низкое качество услуг возникло по вине потребителя;

если фактическая температура в помещении с индивидуальным узлом учета тепла не соответствует нормативам;

когда исполнитель докажет, что качество услуги на точке учета соответствовало нормам Закона "О жилищно-коммунальных услугах" и договора.

За какие непредоставленные коммунальные услуги можно вернуть деньги?

Как отмечает Андрей Шелих, перерасчет возможен для таких услуг: отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, а также содержание домов и придомовых территорий.

Согласно Порядку перерасчета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 127, перерасчет предусматривает уменьшение начисленной платы за услугу в соответствии с законодательством и условиями договора.

Что еще надо знать о перерасчете денег за коммунальные услуги?