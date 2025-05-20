Когда передавать показания счетчика за воду

Стоит ежемесячно передавать показания счетчиков горячей и холодной воды до 28 числа текущего месяца. Тогда начисления в квитанциях будут корректными, передает 24 Канал со ссылкой на Центр коммунального сервиса (ЦКС).

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Существует несколько способов подать показания счетчика воды:

передать в личном кабинете на сайте своего водоканала;

воспользоваться Viber-ботом;

подать через Telegram-бот водоканала;

позвонить в контакт-центр своего водоканала.

Следует знать! Чтобы передать показатели за потребленную воду и нужно указывать только "черные" цифры, которые указаны до запятой на счетчике.

Почему необходимо вовремя передавать показания счетчика за воду

Показания счетчика стоит передавать вовремя, поскольку стоимость воды высокая. Чтобы платить только за фактически потребленную воду, следует вносить данные до конца месяца.

Тарифы для всех водоканалов, а также для других предприятий, которые занимаются водоснабжением и водоотводом, рекомендует Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Они разные во всех регионах Украины.

Однако в среднем, по данным Минфина, тариф на холодную воду по счетчику в Украине составляет 30-40 гривен за один кубометр, на горячую – 90- 100 гривен. Поэтому несвоевременная передача показателей потребленной воды может серьезно ударить по семейному бюджету.

Важно! Повышение тарифов НКРЕКП на воду сейчас не планируется, однако местные власти могут менять их для коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги.