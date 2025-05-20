Коли передавати показники лічильника за воду

Варто щомісяця передавати показники лічильників гарячої і холодної води до 28 числа поточного місяця. Тоді нарахування у квитанціях будуть коректними, передає 24 Канал з посиланням на Центр комунального сервісу (ЦКС).

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Існує кілька способів подати показники лічильника води:

передати в особистому кабінеті на сайті свого водоканалу;

скористатися Viber-ботом;

подати через Telegram-бот водоканалу;

зателефонувати до контакт-центру свого водоканалу.

Слід знати! Щоб передати показники за спожиту воду і потрібно зазначати тільки "чорні" цифри, які вказані до коми на лічильнику.

Чому необхідно вчасно передавати показники лічильника за воду

Показники лічильника варто передавати вчасно, оскільки вартість води висока. Щоб платити лише за фактично спожиту воду, слід вносити дані до кінця місяця.

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням, рекомендує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вони різні у всіх регіонах України.

Однак в середньому, за даними Мінфіну, тариф на холодну воду за лічильником в Україні становить 30-40 гривень за один кубометр, на гарячу – 90- 100 гривень. Тому невчасна передача показників спожитої води може серйозно вдарити по сімейному бюджету.

Важливо! Підвищення тарифів НКРЕКП на воду нині не планується, проте місцева влада може змінювати їх для комунальних підприємств, які надають послуги.