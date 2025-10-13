Що відомо про дати опалювального сезону?

Подібні зміни погодив Кабінет міністрів, пише 24 Канал з посиланням на постанову.

Річ у тім, що КМУ прийняв постанову №1267 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року № 812". Нею було затверджені "Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".

Зокрема були змінені дати початку та кінця опалювального сезону. Тепер опалювальний період триматиме з 1 листопада по 31 березня включно.

Нагадаємо! Раніше актуальними датами початку та кінця періоду подачі теплопостачання були 15 жовтня та 15 квітня.

Чи будуть в Україні проблеми з опалювальним сезоном?

Простою зима в Україні цьогоріч точно не буде. Про це повідомив мер міста Дніпро Борис Філатов у Telegram.

Він пояснив, що опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він, як зазначив Філатов, має одночасно та централізовано по всій країні.

Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова "турбота" про завчасно теплі батареї мешканців ваших міст врешті зробить лише гірше,

– написав мер Дніпра.

Зверніть увагу! Борис Філатов наголосив у своєму дописі, що кожен та кожна з громадян повинні теж попіклуватися про те, як вони перебудуть цю зиму.

До чого ще слід готуватися українцям?