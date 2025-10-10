Що відбувається з опаленням у Львові?

Від завтра Львів переводять у режим тестування, пише 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Читайте також Росія знищила 60% видобутку газу в Україні: чи вистачить запасів на зиму

Він пояснив, що слід перевірити всі ресурси:

механізми; забезпечення; оперативність.

Андрій Садовий Мер Львова Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту.

Він розповів, що на цих вихідних планують відключити світлофори від основного живлення та перевести їх на альтернативне. Таким чином влада Львова хоче переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

Важливо! Те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста,

Мер Львова також прокоментував ситуацію з опаленням. Він підтвердив – справді холодно.

Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно – аби взимку тепло таки було,

– заявив Андрій Садовий.

Він додав, що з боку міської ради роблять все необхідне. Але львівʼян попросили подбати про себе:

організувати для себе альтернативні джерела тепла; допомогти тим, хто сам не впорається.

Зауважте! Садовий наголосив: ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ.

Зокрема Садовий розповів, що Львів має ліміт газу. Наразі його 8 мільйонів метрів кубічних. Але для повноцінного проходження опалювального сезону в жовтні треба ще 10 мільйонів. Однак їх немає на сьогодні.

Мер міста повідомив, що у 18 школах міста, де є твердопаливні котли, опалення будуть запускати від них. Котли будуть використовувати як джерело опалення у медзакладах, де вони є у наявності. Ба більше, у Львові будуть тестувати альтернативну подачу води без електроенергії.

Плюс ми підняли реєстр всіх тих пічок, які були колись встановлені в будинках пам’ятаєте цю хвилю 22-23 рік, коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, щоб воно було все в робочому стані. Тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду,

– підкреслив Садовий.

Нагадаємо! Водночас тепло по заявках подали до шкіл, садочків, лікарень. Крім того, 350 тисяч львів'ян мають приватні будинки, пічне чи індивідуальне опалення.

Що каже перший заступник міського голови?

Всі райони міста, всі ОСББ, всі комунальні управляючі компанії будуть перевіряти житлові будинки. Про це сказав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Це буде перевірка самого будинку, від крану в підвалі до утеплення в будинку, до роботи самої буржуйки, до запасу дров, до запасу палива. І те саме стосується всіх адміністративних будівель,

– пояснив Москаленко.

Буде так само тестуватися зв'язок. Крім того, будуть тестуватися автомобілі, які можуть забезпечувати воду в найкритичнішій ситуації.

До того ж у місті будуть тестувати роботу автобусів громадського транспорту на маршрутах електротранспорту.

Зверніть увагу! У разі відсутності електрики необхідно, щоб автобуси забезпечили проїзд на цих маршрутах.

Що ще слід знати про поточну ситуацію?