Який план уряду на зиму?

Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За її словами, план передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Тому в областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків обстрілів росіян.

Яким областям найбільше загрожує блекаут?

Під найбільшою загрозою перебуває приблизно 100 – 120 кілометрів навколо лінії зіткнення та кордону з Росією, повідомляє 24 Канал.

Ворог зараз щодня завдає ударів у цій зоні. У багатьох регіонах ситуація вкрай складна. Зокрема, окупанти постійно б'ють по Сумській та Чернігівській областях. Там досить складно відновлювати електропостачання.

Росіяни часто завдають ударів по аварійних бригадах, що здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО. З іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній,

– підкреслив експерт.

Загалом стан енергетики в Україні зараз значно кращий, ніж рік – два роки тому. Було відновлено досить суттєві потужності генерації, побудовано досить багато фортифікацій.

Що відомо про захист енергосистеми в Україні?