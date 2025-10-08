Чи готові українці до можливого блекауту?
Про це розповів Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк для 24 Каналу.
За приклад експерт наводить Шостку – це українське місто у Сумській області. Саме Шостка залишилася без світла та газу внаслідок російської атаки.
Кожен вже відчув у своєму домогосподарстві, де в нього слабкі місця. Але як так стається, що на четвертому році війни й опалювальному сезоні, у який ми заходимо, у людей немає аварійних засобів для нагрівання води, окрім як у себе на цеглинах на подвір'ї?
– поставив риторичне питання Святослав Павлюк.
Він зазначив: немає якихось газових балонів, пунктів незламності, чогось кращого, ніж просто на цеглі в казанку варити.
Згідно з його слів, попри всі ці розмови, є маса населених пунктів, близьких до лінії зіткнення, які фактично демонструють свою неготовність.
Важливо! Святослав Павлюк додав, що нестача напрацьованих рішень у кризових ситуаціях призведе до деградації суспільного життя в постраждалих від атак населених пунктах України.
Що відомо про удар по Шостці?
4 жовтня Росія двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Про це повідомив міністр Олексій Кулеба.
Перший удар прийшовся по локомотиву приміського поїзда Терещенська - Новгород-Сіверський. Коли почалася евакуація людей, то росіяни поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка.
Крім того, як повідомляла місцева влада, через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району. Без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району.
Зауважте! Станом на 7 жовтня газопостачання було відновлено, але роботи щодо відновлення електропостачання продовжували тривати.
Яким областям найбільше загрожує можливий блекаут?
Під найбільшою загрозою блекаутів наразі перебуває приблизно 100-120 кілометрів навколо лінії зіткнення, а також кордону з Росією. У цій зоні росіяни завдають ударів щодня.
Але складна ситуація спостерігається у багатьох регіонах. Наприклад, Росія постійно атакує по Сумській та Чернігівській областях.