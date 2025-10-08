Готовы ли украинцы к возможному блэкауту?

Об этом рассказал Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк для 24 Канала.

В качестве примера эксперт приводит Шостку – это украинский город в Сумской области. Именно Шостка осталась без света и газа в результате российской атаки.

Каждый уже почувствовал в своем домохозяйстве, где у него слабые места. Но как так происходит, что на четвертом году войны и отопительном сезоне, в который мы заходим, у людей нет аварийных средств для нагрева воды, кроме как у себя на кирпичах во дворе?

– задал риторический вопрос Святослав Павлюк.

Он отметил: нет каких-то газовых баллонов, пунктов несокрушимости, чего-то лучшего, чем просто на кирпичах в котелке варить.

Согласно его словам, несмотря на все эти разговоры, есть масса населенных пунктов, близких к линии соприкосновения, которые фактически демонстрируют свою неготовность.

Важно! Святослав Павлюк добавил, что недостаток наработанных решений в кризисных ситуациях приведет к деградации общественной жизни в пострадавших от атак населенных пунктах Украины.

Что известно об ударе по Шостке?

4 октября Россия дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Об этом сообщил министр Алексей Кулеба.

Первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещенская - Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, то россияне попали в электровоз поезда Киев-Шостка.

Кроме того, как сообщали местные власти, из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района. Без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района.

Заметьте! По состоянию на 7 октября газоснабжение было восстановлено, но работы по восстановлению электроснабжения продолжали продолжаться.

