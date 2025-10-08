Готовы ли украинцы к возможному блэкауту?
Об этом рассказал Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк для 24 Канала.
В качестве примера эксперт приводит Шостку – это украинский город в Сумской области. Именно Шостка осталась без света и газа в результате российской атаки.
Каждый уже почувствовал в своем домохозяйстве, где у него слабые места. Но как так происходит, что на четвертом году войны и отопительном сезоне, в который мы заходим, у людей нет аварийных средств для нагрева воды, кроме как у себя на кирпичах во дворе?
– задал риторический вопрос Святослав Павлюк.
Он отметил: нет каких-то газовых баллонов, пунктов несокрушимости, чего-то лучшего, чем просто на кирпичах в котелке варить.
Согласно его словам, несмотря на все эти разговоры, есть масса населенных пунктов, близких к линии соприкосновения, которые фактически демонстрируют свою неготовность.
Важно! Святослав Павлюк добавил, что недостаток наработанных решений в кризисных ситуациях приведет к деградации общественной жизни в пострадавших от атак населенных пунктах Украины.
Что известно об ударе по Шостке?
4 октября Россия дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Об этом сообщил министр Алексей Кулеба.
Первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещенская - Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, то россияне попали в электровоз поезда Киев-Шостка.
Кроме того, как сообщали местные власти, из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района. Без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района.
Заметьте! По состоянию на 7 октября газоснабжение было восстановлено, но работы по восстановлению электроснабжения продолжали продолжаться.
Каким областям больше всего угрожает возможный блэкаут?
Под найбольшей угрозой блэкаутов сейчас находится примерно 100-120 километров вокруг линии соприкосновения, а также границы с Россией. В этой зоне россияне наносят удары ежедневно.
Но сложная ситуация наблюдается во многих регионах. Например, Россия постоянно атакует по Сумской и Черниговской областях.