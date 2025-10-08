Сейчас враг атакует не так крупные энергетические объекты, как инфраструктуру в регионах. Однако ситуация в энергетике по состоянию на сейчас лучше, чем в предыдущие годы. Специально для 24 Канала эксперты по энергетике проанализировали тактику России, какие регионы могут оказаться под угрозой и как предотвратить блэкаут.

Как изменилась тактика ударов?

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что тактика вражеских ударов по энергетике несколько изменилась. Если раньше они концентрировались на крупных энергетических объектах, то теперь речь идет об оборудовании операторов систем распределения в прифронтовых регионах. Примерно 20 – 30 дронов летят на отдельные объекты с целью перегрузить противовоздушную оборону, чтобы 5 – 10 или более беспилотников долетело до объектов.

К сожалению, далеко не все объекты, в частности, в приграничных областях, были оборудованы даже первым уровнем защиты. Кроме того, оказалось, что Северное направление даже активной защитой было оборудовано не так, как хотелось бы. Например, на Севере количество пораженных объектов вследствие атак больше, чем на Юге.

Вполне возможно, что если иметь полную картину, то оценки могут измениться. Но по состоянию на сейчас есть опасения, что объекты региональной инфраструктуры, прежде всего городские подстанции Облэнерго, как активно, так и инженерно-технически защищены значительно меньше, чем объекты, например, Укрэнерго,

– сказал эксперт по вопросам энергетики.

Следствием является обесточивание большого количества потребителей, графики почасовых отключений, которые время от времени сменялись аварийными отключениями. В частности, в Чернигове, в Славутиче, в Шостке и сейчас в Нежине. К сожалению, ночью 8 октября были нанесены удары по Кривому Рогу. Вероятнее всего, там также будут ограничения, в частности, в энергоснабжении.

Поэтому нужно принимать срочные, неотложные меры для того, чтобы эти проблемы не распространялись на другие станции, которые являются ключевыми в энергообеспечении тех областей, граничащих с Россией.

Какие цели может выбирать враг?

Россия активно наносит удары по добыче газа, местам его сохранения. Геннадий Рябцев подчеркнул, что накопленные в хранилищах объемы газа не смогут быть распределены, если враг попадет в газокомпрессорные станции. Это уже происходило. Поэтому необходимо защищать эти станции.

Враг не будет ждать. Вполне возможно, что после ударов по прифронтовым областям он сконцентрируется на объектах Укрэнерго и генерирующих компаний. Поэтому очень важно сконцентрировать усилия и ресурсы на защите как активной, так и инженерно-технической критической инфраструктуры именно сейчас, не откладывая выполнение мер на потом,

– подчеркнул он.

Каким областям больше всего угрожает блэкаут?

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что под наибольшей угрозой находится примерно 100 – 120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с Россией. Враг сейчас ежедневно наносит удары в этой зоне. Во многих регионах ситуация крайне сложная. В частности, оккупанты постоянно бьют по Сумской и Черниговской областях. Там достаточно сложно восстанавливать электроснабжение.

Россияне часто наносят удары по аварийным бригадам, осуществляющим восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует,

– подчеркнул эксперт.

В целом состояние энергетики в Украине сейчас значительно лучше, чем год – два года назад. Были восстановлены существенные мощности генерации, построено достаточно много фортификаций. Еще много работы впереди, но ситуация лучше, чем в любой момент с октября 2022 года.

В Укрэнерго готовились. А на региональных уровнях подготовка была по меньшей мере недостаточной. Враг поражает объекты региональных распределительных компаний, потому что они не были защищены никакой фортификационной защитой. Россияне переключились на регионы.

Как работает система предотвращения блэкаута?

В материале издания The Wall Street Journal говорится о развитии парков батарей, которые могут поддерживать энергосистему в течение двух часов для 600 тысяч домохозяйств. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что это не секретные объекты. Это объекты корпорации ДТЭК, которая преимущественно на свои средства построила их на шести локациях, в двух областях.

Установленная мощность там 200 МВт. Поскольку они могут выдавать энергию в течение двух часов, то 200 умножить на 2 и будет 400 МВт часов электрической энергии. Это не так много. Украина потребляет ежечасно в зимний период приблизительно 15 ГВт электрической энергии, а здесь только 200 МВт. Поэтому это только первый шаг,

– отметил он.

По расчетам Укрэнерго, для повышения стабильности и надежности работы энергетической системы Украины нужно в 10 раз больше этих установок хранения энергии. Однако это только начало. Поэтому нужно призвать все другие компании, не только энергетические, брать пример.

Это позволит уменьшить вероятные последствия от возможных атак России на объекты генерации в Киеве и Днепропетровской области. Однако это не панацея. Работа по обеспечению стабильного и безопасного энергоснабжения для всех категорий потребителей в Украине ведется.

