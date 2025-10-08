Что известно о состоянии энергосистемы 8 октября?
Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговской и Днепропетровской областей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Самой сложной остается ситуация на Черниговщине, там действуют ограничения потребления света. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.
Также известно, что энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев светом и теплом. Поэтому в Минэнерго советуют экономить электроэнергию, чтобы не ввели отключения света.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,
– пишут в Министерстве.