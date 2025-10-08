Що відомо про стан енергосистеми 8 жовтня?

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Україна хоче збільшити імпорт газу на 30%: чи має держава на це кошти

Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, там діють обмеження споживання світла. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Також відомо, що енергосистема готується до зимового сезону: виконуються роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців світлом та теплом. Тому в Міненерго радять економити електроенергію, аби не запровадили відключення світла.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– пишуть в Міністерстві.

Що допоможе боротися з відключеннями світла?

Рішенням для посилення стійкості енергосистеми можуть стати парки батарей, проте чи дозволять вони повністю уникати блекаутів, повідомляє 24 Канал.

У вересні ДТЕК запустила накопичувачі електроенергії в Київській та Дніпропетровській областях й засекретила їхнє розташування з міркувань безпеки.

Парки батарей загальною потужністю 200 мегават використовують для посилення енергосистеми. Проте їхню мережу потрібно розбудовувати, аби тривалий час забезпечувати світлом у разі відключень через обстріли.

Постачанням акумуляторних батарей для України займається американська компанія Fluence. За даними The Wall Street Journal, вони здатні підтримувати енергосистему впродовж двох годин для 600 тисяч домогосподарств.

Що відомо про останні атаки на енергетику?