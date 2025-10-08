Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Чернігівобленерго" та міського голову Ніжина Олександра Колоду.

Яка ситуація у Ніжинському районі з електроенергією?

У "Чернігівобленерго" зазначили, що під ворожою атакою знову перебував Ніжинський район, унаслідок чого сталося влучання в енергетичний об'єкт.

Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо!

– написали енергетики.

Міський голова Ніжина Олександр Колода наголосив, що влучання було по одному з об'єктів енергосистеми міста. Внаслідок пошкодження відбулося аварійне відключення електропостачання у деяких районах міста.

"Це була важка ніч, але хочу наголосити: інформації про постраждалих громадян на даний час немає! Після відбою повітряної тривоги, одразу розпочнуться ремонтно-відновлювальні роботи", – зауважив Колода.

До речі, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу підкреслював, що Україна поступово готувалась до можливих труднощів в енергосистемі. Фахівець вважає, що Росії не вдасться занурити всю нашу країну в темряву, але у той чи інший момент окупанти зможуть "запровадити" графіки відключень електрики у певному прифронтовому регіоні.

Яка ситуація у Чернігівській області з енергетикою?