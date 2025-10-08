Про це розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Які наслідки ударів по Чернігівщині?

Російські війська вдарили по нафтобазі у Прилуках, наразі ситуація під контролем. Водночас Андрій Подорван зазначив, що інших деталей щодо атаки він не розкриватиме.

В Прилуках ціллю був тільки цей об'єкт (нафтобаза, – 24 Канал). Але в місті напередодні також було уражено енергооб'єкт і в самих Прилуках були аварійні відключення, які додалися до тих графіків погодинних відключень, які вже діють,

– пояснив радник начальника ОВА.

Також цієї ночі був удар по енергооб'єкту в Ніжині, через що в місті було аварійно відключено один з районів.

За словами Андрія Подорвана, було також уражено об'єкти "Укрзалізниці", що спричинило проблеми з пасажирським сполученням. Водночас, зазначив він, представники "Укрзалізниці" спільно з Чернігівською.

Посадовець додав, що ситуація з енергопостачанням у Чернігівській області залишається складною: діють графіки погодинних відключень, а подекуди до них додаються й аварійні, як це сталося в Ніжині.

Водночас у деяких громадах та містах енергетики скорочують ці графіки – вмикають електроенергію раніше або взагалі не застосовують відключення, якщо ситуація дозволяє.

За словами Подорвана, тривалість відключень може сягати 5 – 7 годин і більше, якщо аварійні знеструмлення накладаються на планові. Проте енергетики намагаються оперативно перепідключати споживачів, аби якомога швидше відновити електропостачання.

Як росіяни змінили тактику ударів?