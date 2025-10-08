Як Росія змінює тактику обстрілів?

Тепер росіяни зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми в цілому, а намагаються зруйнувати її елементи в окремих регіонах, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління "Укренерго" Віталія Зайченка.

За таких умов, підтримка енергетиків міжнародними партнерами стала ще більш актуальною, зокрема – в контексті посилення стійкості ОЕС України до ворожих атак,

– зазначив Зайченко під час зустрічі з послами G7.

За його словами, на більшості підстанцій системи передачі в Україні вже зведені захисні споруди. Вони довели свою ефективність вже десятки разів, коли після ворожих атак обладнання лишалось цілим.

Проте облаштування захисту на підстанціях все ще продовжується. А проводить ці роботи "Укренерго" за грантові та кредитні кошти, додав Зайченко.

Ми вдячні партнерам за всю допомогу, яку вони вже надали. Але зараз – вкрай потрібне продовження підтримки. І не тільки нам, а всім енергетичним компаніям України,

– наголосив голова правління "Укренерго".

Важливо! В "Укренерго" зазначають, що наразі система передачі електроенергії в Україні готова до збільшення обсягів транспортування в зимовий період. Проте ризики дуже високі через російські атаки, ому потрібно накопичувати дефіцитне устаткування для відновлення об'єктів після обстрілів.

Про що попереджають в Міненерго?

Разом з тим споживання електроенергії в Україні наразі залишається високим. Тому на тлі руйнівних атак Росії у Міненерго радять українцям економити, аби уникнути відключень світла.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– зазначають у міністерстві.

Варто знати! Енергетики закликають не вмикати кілька електроприладів одночасно у пікові години навантаження на електросистему, зокрема, з 17:00 до 22:00.

