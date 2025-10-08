ДТЕК повідомив про ворожий удар по ТЕС, передає 24 Канал.

Що відомо про обстріл ТЕС?

Компанія зазначила, що обладнання теплоелектростанції зазнало серйозних пошкоджень. Крім того, поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалим оперативно надали допомогу.

У ДТЕК заявили, що працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти понад 200 разів атакували теплоелектростанції ДТЕК.

До слова, раніше очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що противник вкотре завдав удару по енергетичній інфраструктурі регіону. Ворожі безпілотники атакували Ніжин. У місті зафіксовані влучання в об'єкти залізниці та енергетики, через що довелося запровадити аварійні відключення. Понад 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. У зв'язку з цим декілька з них курсуватимуть зміненим маршрутом.

Що відомо про російські удари по енергетиці України?