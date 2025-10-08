Как Россия меняет тактику обстрелов?

Теперь россияне сосредоточились на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а пытаются разрушить ее элементы в отдельных регионах, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

Смотрите также Россия атаковала ТЭС ДТЭК, ранены двое энергетиков

При таких условиях, поддержка энергетиков международными партнерами стала еще более актуальной, в частности – в контексте усиления устойчивости ОЭС Украины к вражеским атакам,

– отметил Зайченко во время встречи с послами G7.

По его словам, на большинстве подстанций системы передачи в Украине уже возведены защитные сооружения. Они доказали свою эффективность уже десятки раз, когда после вражеских атак оборудование оставалось целым.

Однако обустройство защиты на подстанциях все еще продолжается. А проводит эти работы "Укрэнерго" за грантовые и кредитные средства, добавил Зайченко.

Мы благодарны партнерам за всю помощь, которую они уже предоставили. Но сейчас – крайне необходимо продолжение поддержки. И не только нам, а всем энергетическим компаниям Украины,

– подчеркнул председатель правления "Укрэнерго".

Важно! В "Укрэнерго" отмечают, что сейчас система передачи электроэнергии в Украине готова к увеличению объемов транспортировки в зимний период. Однако риски очень высоки из-за российских атак, поэтому нужно накапливать дефицитное оборудование для восстановления объектов после обстрелов.

О чем предупреждают в Минэнерго?

Вместе с тем потребление электроэнергии в Украине пока остается высоким. Поэтому на фоне разрушительных атак России в Минэнерго советуют украинцам экономить, чтобы избежать отключений света.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,

– отмечают в министерстве.

Стоит знать! Энергетики призывают не включать несколько электроприборов одновременно в пиковые часы нагрузки на электросистему, в частности, с 17:00 до 22:00.

Последние обстрелы энергообъектов Украины: что известно?