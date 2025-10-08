Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" и городского голову Нежина Александра Колоду.

К теме Вражеские атаки усложнили движение поездов: в Укрзализныце рассказали об изменениях и задержках

Какая ситуация в Нежинском районе с электроэнергией?

В "Черниговоблэнерго" отметили, что под вражеской атакой снова находился Нежинский район, в результате чего произошло попадание в энергетический объект.

Более 4,5 тысяч абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем!

– написали энергетики.

Городской голова Нежина Александр Колода отметил, что попадание было по одному из объектов энергосистемы города. В результате повреждения произошло аварийное отключение электроснабжения в некоторых районах города.

"Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет! После отбоя воздушной тревоги, сразу начнутся ремонтно-восстановительные работы", – отметил Колода.

Кстати, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала подчеркивал, что Украина постепенно готовилась к возможным трудностям в энергосистеме. Специалист считает, что России не удастся погрузить всю нашу страну в темноту, но в тот или иной момент оккупанты смогут "ввести" графики отключений электричества в определенном прифронтовом регионе.

