Об этом рассказал советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
Читайте также В Прилуках враг атаковал объект критической инфраструктуры: над городом сильное задымление
Какие последствия ударов по Черниговщине?
Российские войска ударили по нефтебазе в Прилуках, сейчас ситуация под контролем. В то же время Андрей Подорван отметил, что других деталей по атаке он не будет раскрывать.
В Прилуках целью был только этот объект (нефтебаза, – 24 Канал). Но в городе накануне также был поражен энергообъект и в самих Прилуках были аварийные отключения, которые добавились к тем графикам почасовых отключений, которые уже действуют,
– пояснил советник начальника ОВА.
Также этой ночью был удар по энергообъекту в Нежине, из-за чего в городе был аварийно отключен один из районов.
По словам Андрея Подорвана, были также поражены объекты "Укрзализныци", что повлекло проблемы с пассажирским сообщением. В то же время, отметил он, представители "Укрзализныци" совместно с Черниговской.
Чиновник добавил, что ситуация с энергоснабжением в Черниговской области остается сложной: действуют графики почасовых отключений, а иногда к ним добавляются и аварийные, как это произошло в Нежине.
В то же время в некоторых общинах и городах энергетики сокращают эти графики – включают электроэнергию раньше или вообще не применяют отключения, если ситуация позволяет.
По словам Подорвана, продолжительность отключений может достигать 5 – 7 часов и более, если аварийные обесточивания накладываются на плановые. Однако энергетики стараются оперативно переподключать потребителей, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Как россияне изменили тактику ударов?
Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что россияне сосредоточились на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а пытаются разрушить ее элементы в отдельных регионах.
По его словам, на большинстве подстанций системы передачи в Украине уже возведены защитные сооружения. Они доказали свою эффективность уже десятки раз, когда после вражеских атак оборудование оставалось целым.