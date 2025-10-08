Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Прилуцкий городской совет.
Какова ситуация в Прилуках после вражеской атаки 8 октября?
В Прилуцком городском совете отметили, что 8 октября в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление.
Просим в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации,
– говорится в сообщении.
В горсовете также призвали жителей города быть осторожными и придерживаться рекомендаций служб.
Как Россия терроризирует Черниговщину в последнее время?
Россия ночью 8 октября атаковала энергетический объект в Нежине, в Черниговской области. В результате более 4,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
В Минэнерго отметили, что на Черниговщине ситуация с энергетикой остается самой сложной среди украинских регионов. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.
Кроме того, этой же ночью враг применил 12 "Шахедов" для удара по товарному эшелону на перегоне "Носовка-Нежин". В результате этого было затруднено движение поездов.