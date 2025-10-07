Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.

Где летят "Шахеды"?

19:55, 7 октября

Сумы – БпЛА в направлении города.

19:37, 7 октября

  • БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на восток.
19:16, 7 октября

БпЛА на Киевщине курсом на Украинку.

19:07, 7 октября

Борисполь – БпЛА с востока в направлении города!

18:56, 7 октября

Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).

18:40, 7 октября

Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.

17:38, 7 октября

Вражеский БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.