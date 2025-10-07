Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.
Где летят "Шахеды"?
Сумы – БпЛА в направлении города. БпЛА на Киевщине курсом на Украинку. Борисполь – БпЛА с востока в направлении города! Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район). Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный. Вражеский БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
