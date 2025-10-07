Прямуйте в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

Дивіться також "Томагавки" можуть переломити хід війни в Україні, – аналітик

Де летять "Шахеди"?

19:55, 7 жовтня

Суми – БпЛА у напрямку міста.

19:37, 7 жовтня

  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.
19:16, 7 жовтня

БпЛА на Київщині курсом на Українку.

19:07, 7 жовтня

Бориспіль – БпЛА зі сходу у напрямку міста!

18:56, 7 жовтня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

18:40, 7 жовтня

Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.

17:38, 7 жовтня

Ворожий БпЛА з Харківщини на Полтавщину.