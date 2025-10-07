Прямуйте в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.
Дивіться також "Томагавки" можуть переломити хід війни в Україні, – аналітик
Де летять "Шахеди"?
Суми – БпЛА у напрямку міста. БпЛА на Київщині курсом на Українку. Бориспіль – БпЛА зі сходу у напрямку міста! Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район). Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс – західний. Ворожий БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
Суми – БпЛА у напрямку міста.
БпЛА на Київщині курсом на Українку.
Бориспіль – БпЛА зі сходу у напрямку міста!
Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).
Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.
Ворожий БпЛА з Харківщини на Полтавщину.