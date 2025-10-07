Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News. Зауважимо, що остаточного рішення щодо Tomahawk немає – Трамп поки хоче дізнатися, як Україна планує їх використовувати, аби уникнути ескалації.

Що кажуть аналітики про Tomahawk?

Військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що ракети "Томагавк" можуть виявитися ефективним інструментом для України, яка прагне далекобійних ударів по Росії.

Ці ракети стали популярними в 1991 році і стали одразу ж відкриттям, бо були дуже точними.

Вони не такі швидкі, можливо, близько 550 або 600 миль за годину (приблизно 885 – 965 кілометрів за годину) – але вони дуже точні,

– зауважив Кларк.

Він пояснив, що не потрібно використовувати кілька ракет, аби знищити ціль – для "корисної кількості пошкоджень" підійде всього одна ракета. А так, як "Томагавки" летять низько, то їх складно виявити.

"Вони можуть бути інерціальними, тобто їх просто спрямовують на ціль, з GPS-наведенням або військовими версіями GPS, або ж вони можуть слідувати за рельєфом місцевості, тобто дивитися на місцевість, над якою пролітають", – пояснив аналітик.

За його словами, ракети можна використовувати із землі, повітря та моря.

Що відомо про Tomahawk для України?