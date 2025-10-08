Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прилуцьку міську раду.
Яка ситуація у Прилуках після ворожої атаки 8 жовтня?
У Прилуцькій міській раді зазначили, що 8 жовтня внаслідок влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення.
Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації,
– йдеться у повідомленні.
У міськраді також закликали жителів міста бути обережними та дотримуватися рекомендацій служб.
Що бачили жителі Прилук після російської атаки: дивіться відео
Як Росія тероризує Чернігівщину останнім часом?
Росія вночі 8 жовтня атакувала енергетичний об'єкт у Ніжині, що в Чернігівській області. Внаслідок цього понад 4,5 тисячі абонентів лишилися без електропостачання.
У Міненерго зауважили, що на Чернігівщині ситуація з енергетикою залишається найскладнішою серед українських регіонів. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.
Окрім того, цієї ж ночі ворог застосував 12 "Шахедів" для удару по товарному ешелону на перегоні "Носівка-Ніжин". Унаслідок цього було ускладнено рух поїздів.