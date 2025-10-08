Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прилуцьку міську раду.

До теми Під ударом була енергетична інфраструктура: вночі росіяни атакували Україну дронами

Яка ситуація у Прилуках після ворожої атаки 8 жовтня?

У Прилуцькій міській раді зазначили, що 8 жовтня внаслідок влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення.

Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації,

– йдеться у повідомленні.

У міськраді також закликали жителів міста бути обережними та дотримуватися рекомендацій служб.

Що бачили жителі Прилук після російської атаки: дивіться відео

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Як Росія тероризує Чернігівщину останнім часом?