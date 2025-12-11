Що буде з відключеннями світла найближчим часом?

Однак у різних регіонах ситуація може відрізнятися, пише 24 Канал з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка.

У більшості областей України відключення світла до кінця тижня відбуватимуться за трьома чергами споживачів, що означає до 12 годин без електрики на добу,

– написав Коваленко.

Він додав: нині прогнозувати ситуацію складно. Річ у тім, що енергетична система щодня зазнає російських атак. Тому три черги графіків погодинних відключень – це те, що очікує українців найближчим часом.

Зверніть увагу! У деяких регіонах може бути легше, а в деяких – гірше.

Ситуація в енергосистемі України станом на зараз залишається складною, але контрольованою. Про це повідомили в Міненерго.

Росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема вночі ворог атакував енергетичні обʼєкти в Одеській і Полтавській областях. Відновлювальні роботи тривають

У всіх регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Водночас тенденція до покращення прослідковується – в окремих областях тривалість графіків уже помітно зменшилась.

Найскладніша ситуація спостерігається у прикордонних і прифронтових регіонах. Там ремонти уражених об'єктів часто можливі лише після дозволу військових.

Важливо! Росія також продовжує обстрілювати газову інфраструктуру. Цього тижня росіяни вчергове атакували об’єкти газової інфраструктури. Фахівці працюють над відновленням.

Що ще відомо про відключення електроенергії?