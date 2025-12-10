Які об'єкти не будуть вимикати під час відключень світла?
Обласні військові адміністрації мають переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів, пише 24 Канал з посиланням на очільницю уряду Юлію Свириденко.
Відключення точно не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Натомість деякі інші об’єкти можуть почати вимикати.
Ми розуміємо, що ці переліки, можливо, затверджувались кілька років тому і їх потрібно оптимізувати. Це дозволить вивільнити обсяги електричної енергії для побутових споживачів,
– повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов.
Також місцеві влади та комунальні підприємства мають скоротити споживання електроенергії. Не пріоритетними зараз є:
- додаткове освітлення будівель і вулиць, парків;
- декоративні гірлянди;
- вулична реклама у центрах міст.
Вулиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії світла. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.
Чи вплинуть сильні морози на графіки відключень світла?
Внаслідок ворожих обстрілів постраждало чимало енергооб'єктів у багатьох областях України. Про це в етері телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал.
За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте величина навантаження, яка врахована у графік погодинних відключень, вже передбачає такі пікові навантаження. Тому серйозних змін у планах відключень не передбачається.
Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні,
– запевнив Зайченко.
Як відключення світла впливають на бізнес в Україні?
Основні перешкоди для бізнесу в Україні включають брак робочої сили (59%), небезпеку роботи (49%), та зростання цін на сировину (47%). Відключення світла, перебої з водо- та теплопостачанням стали значною проблемою для 19% підприємств у жовтні, що призвело до втрати робочого часу, особливо в Дніпропетровській та Житомирській областях (18%).
Деякі українські заклади додають доплату за резервне живлення під час відключень у чек, але це слід робити прозоро та попереджати клієнтів завчасно. Маркетологи радять включати витрати на генератор у базову ціну, щоб не втратити довіру клієнтів.