Які об'єкти не будуть вимикати під час відключень світла?

Обласні військові адміністрації мають переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів, пише 24 Канал з посиланням на очільницю уряду Юлію Свириденко.

Відключення точно не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Натомість деякі інші об’єкти можуть почати вимикати.

Ми розуміємо, що ці переліки, можливо, затверджувались кілька років тому і їх потрібно оптимізувати. Це дозволить вивільнити обсяги електричної енергії для побутових споживачів,

– повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов.

Також місцеві влади та комунальні підприємства мають скоротити споживання електроенергії. Не пріоритетними зараз є:

додаткове освітлення будівель і вулиць, парків;

декоративні гірлянди;

вулична реклама у центрах міст.

В​улиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії світла. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Чи вплинуть сильні морози на графіки відключень світла?

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало чимало енергооб'єктів у багатьох областях України. Про це в етері телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал.

За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте величина навантаження, яка врахована у графік погодинних відключень, вже передбачає такі пікові навантаження. Тому серйозних змін у планах відключень не передбачається.

Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні,

– запевнив Зайченко.

