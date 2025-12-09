Водночас у Києві зберігається одна з найскладніших ситуацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго та Міністерство енергетики України.

Дивіться також Кроки у партнерстві з США: як спільні проєкти бізнесу зміцнюють енергосистему України

Яка ситуація зі світлом у Києві?

На території Києва та області скасували екстрені відключення світла, ситуація дозволила повернутися до графіків стабілізаційних відключень. Попри це, ситуація у Києві є однією з найскладніших в Україні.

Наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень,

– ідеться у повідомленні міністерства.

Відповідну інформацію підтвердили також в Укренерго. Водночас там спростовують дані, оприлюднені низкою ЗМІ та телеграм-каналів, про те, що у межах столиці без світла залишаються 70% споживачів.

Утім, у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак росіян на українську енергетичну інфраструктуру.

"Аварійні відключення – це вимушений, але контрольований превентивний захід, який застосовується за командою НЕК "Укренерго". Це робиться саме для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", – додає Міненерго.

Що відбувається з енергосистемою?