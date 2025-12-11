Який прогноз на найближчий час?

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Таким чином, до кінця цього тижня українці залишатимуться без світла щонайменше до 12 годин протягом доби.

Прогнози сьогодні – справа невдячна, бо ми кожного дня під атаками агресора. Ми робимо все можливе, щоб ситуація покращилася, але на поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень – це те, що нас очікує,

– сказав Зайченко.

Втім, він додав, що відключення світла різнитимуться по регіонах. У деяких областях обмеження споживання може бути меншим, а в інших – більшим.

Чому були аварійні відключення 9 грудня?

Пояснив очільник Укренерго й аварійні відключення, що застосовувалися у вівторок, 9 грудня. За його словами, того дня росіяни вкотре атакували енергетичний об'єкт у Сумській області. Через це довелося спочатку застосувати аварійні відключення на Харківщині, Полтавщині та Сумщині, щоб збалансувати ту частину енергосистеми

Однак згодом через аварійні відключення генерації довелося розширити аварійні відключення на інші регіони України.

Основна причина – збіг несприятливих обставин – аварійне відключення генерації та вичерпання ресурсів для підтримання подальшої генерації на гідростанціях. Тому для збереження цілісності енергосистеми, диспетчер НЕК "Укренерго" був змушений використати аварійні відключення,

– пояснив Зайченко.

Разом з тим очільник Укренерго зауважив, що уряд зараз працює над тим, аби зменшити відключення світла для споживачів.

Важливо! Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила 9 грудня про те, що Кабмін готує низку рішень, які дозволять перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів. За інформацією ЗМІ, уряд серед іншого планує переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури у регіонах та скоротити їх.

Яка ситуація зі світом 11 грудня?