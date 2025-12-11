Ці "дива" сприймалися як належне. Люди думали, що це так і треба, а по-іншому й бути не може. Але ж може. І могло б. Не сталось інакше тільки завдяки таланту і роботі енергетиків. Завдяки масштабній підтримці цивілізованого світу. Але тепер українці вимагають від них див. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Див не буває: чому цього разу світла нема довше?

І от ми вже чуємо: "Уже тиждень пройшов з попереднього обстрілу. Чого ще є масштабні відключення? Хтось лінується? Знову вкрали гроші? Точно вивозять електрику за кордон. Хто підступно відключає саме мою лінію? Це помста за боротьбу за правду?".

Дійсно, чому за тиждень не відновили ТЕС, в яку прилетіло купа балістичних ракет...

А див не буває. Це ми маємо зрозуміти на початку цієї зими. Як би не працювали українські енергетики, а запас міцності системи знижується. Запас обладнання, яке можна використати для ремонту, не нескінченний.

Але останнє, ще можна собі дозволити, – дорікати людям, які як прокляті працюють, намагаючись відновити систему після варварських атак росіян. Немає більшого невігластва, ніж стверджувати, що когось відключають більше через змову чи непрофесіоналізм. Варто лише пересічній людині зайти до диспетчерського пульта і все налагодиться.

Кого найкраще вдається надихнути росіянам?

А хоча ні. Є ще гірше. Знову прокинулись "інстадіви", які раптово стали експертами в енергетиці, вдягаючи каструлі на голову. Всі ці астрологині, нумерологині й тарологині знайшли час на те, щоб відірватися від "успішного успіху" і боротьби з вакцинами. І от ми чуємо від них вже заклики капітулювати.

Вони намагаються звинуватити Україну в тому, що світло відключають. Знову з'явились тези про експорт, хоча здається, що на 4-й рік війни має прийти розуміння зв'язку між обстрілами й відключеннями світла. Зимою 2022 року розмови про експорт могли смішити. Зараз вже хочеться стріляти на звук.

Останній раз таке пришестя дівчат, що влаштовують істерики й закликають піти на зустріч росіянам, ми бачили влітку 2024 року, після удару по Охматдиту. Чомусь саме цей контингент вміють надихати росіяни, намагаючись створити внутрішній тиск на фоні зовнішнього.

Але навряд чи ми маємо бажання зробити росіянам приємне і задовольнити їхній план?

Так от, цієї зими темних годин буде багато. Цією темрявою росіяни будуть намагатися підняти найтемніші частини нашої душі. Направити ненависть на енергетиків. На українських перемовників. На саму ідею спротиву росіянам.

Наше завдання – витримати. Не дати Путіну залізти нам у голову. Не дати собі перетворитись на тупих зомбі, що не здатні розуміти причинно-наслідкові зв'язки.