Какой прогноз на ближайшее время?

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Таким образом, до конца этой недели украинцы будут оставаться без света минимум до 12 часов в течение суток.

Прогнозы сегодня – дело неблагодарное, потому что мы каждый день под атаками агрессора. Мы делаем все возможное, чтобы ситуация улучшилась, но на текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений – это то, что нас ожидает,

– сказал Зайченко.

Впрочем, он добавил, что отключения света будут различаться по регионам. В некоторых областях ограничения потребления может быть меньше, а в других – больше.

Почему были аварийные отключения 9 декабря?

Объяснил глава Укрэнерго и аварийные отключения, что применялись во вторник, 9 декабря. По его словам, в тот день россияне в очередной раз атаковали энергетический объект в Сумской области. Из-за этого пришлось сначала применить аварийные отключения на Харьковщине, Полтавщине и Сумщине, чтобы сбалансировать ту часть энергосистемы

Однако впоследствии из-за аварийных отключений генерации пришлось расширить аварийные отключения на другие регионы Украины.

Основная причина – совпадение неблагоприятных обстоятельств – аварийное отключение генерации и исчерпание ресурсов для поддержания дальнейшей генерации на гидростанциях. Поэтому для сохранения целостности энергосистемы, диспетчер НЭК "Укрэнерго" был вынужден использовать аварийные отключения,

– объяснил Зайченко.

Вместе с тем глава Укрэнерго отметил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы уменьшить отключение света для потребителей.

Важно! Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 9 декабря о том, что Кабмин готовит ряд решений, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей. По информации СМИ, правительство среди прочего планирует пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры в регионах и сократить их.

