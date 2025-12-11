Какой прогноз на ближайшее время?
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.
Смотрите также В городах изменят перечень объектов, где не выключают свет: что уже не будет приоритетным
Таким образом, до конца этой недели украинцы будут оставаться без света минимум до 12 часов в течение суток.
Прогнозы сегодня – дело неблагодарное, потому что мы каждый день под атаками агрессора. Мы делаем все возможное, чтобы ситуация улучшилась, но на текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений – это то, что нас ожидает,
– сказал Зайченко.
Впрочем, он добавил, что отключения света будут различаться по регионам. В некоторых областях ограничения потребления может быть меньше, а в других – больше.
Почему были аварийные отключения 9 декабря?
Объяснил глава Укрэнерго и аварийные отключения, что применялись во вторник, 9 декабря. По его словам, в тот день россияне в очередной раз атаковали энергетический объект в Сумской области. Из-за этого пришлось сначала применить аварийные отключения на Харьковщине, Полтавщине и Сумщине, чтобы сбалансировать ту часть энергосистемы
Однако впоследствии из-за аварийных отключений генерации пришлось расширить аварийные отключения на другие регионы Украины.
Основная причина – совпадение неблагоприятных обстоятельств – аварийное отключение генерации и исчерпание ресурсов для поддержания дальнейшей генерации на гидростанциях. Поэтому для сохранения целостности энергосистемы, диспетчер НЭК "Укрэнерго" был вынужден использовать аварийные отключения,
– объяснил Зайченко.
Вместе с тем глава Укрэнерго отметил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы уменьшить отключение света для потребителей.
Важно! Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 9 декабря о том, что Кабмин готовит ряд решений, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей. По информации СМИ, правительство среди прочего планирует пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры в регионах и сократить их.
Какая ситуация с миром 11 декабря?
В четверг, 11 декабря, по всей Украине снова вводят графики отключения электроэнергии. Причина – серьезные последствия очередной массированной российской атаки по энергетической инфраструктуре.
Отключения света будут действовать в нескольких очередях и продлятся с 00:00 до 23:59. Параллельно в эти же часы будут вводить графики ограничения мощности для промышленных предприятий.
Из-за сложной ситуации украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы – с 17:00 до 23:00. Энергетики просят не пользоваться мощными приборами, такими как стиральные машины, бойлеры, электроплиты, утюги или обогреватели, а также не включать несколько таких устройств одновременно.
В то же время графики могут корректировать в течение суток – обновления можно отслеживать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.