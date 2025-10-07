Про це пише 24 Канал з посиланням на Перший міський канал

Близько 23:00 у Зеленодольську Криворізькому районі місцеві почули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляли про рух кількох керованих авіабомб на регіон.

Місцеві ЗМІ написали, що ворог міг вдарити по енергетичних об'єктах поблизу Кривого Рогу.

Окрім того, за даними моніторів, спостерігаються групи ударних ворожих БпЛА в бік Кривого Рогу. Їх може бути близько десятка.

Ще один вибух пролунав вже у самому Кривому Розі. Його чули місцеві близько 23:10. Ймовірно, працює ППО по дронах.

