Як зменшити кількість спожитої енергії

Першочергово потрібно проаналізувати технічне оснащення вашої оселі. Значна частина побутової техніки споживає електроенергію навіть у сплячому режимі.

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Щоб зменшити використання, варто відключити пристрої повністю від елементів живлення (з розетки). Також деяка побутова техніка дозволяє переходити на економний режим "Еко", таким чином знижується споживання.

Аби зменшити навантаження на енергосистему, потрібно визначити пріоритетність використання пристроїв. Відповідно до підрахунків, орієнтовно 20% від усього спожитого об'єму займає робота холодильника. Також багато "з'їдають" телевізор та електроплита.



Рівень споживання від різних приладів / Інфографіка 24 Каналу

Загальні поради для економії електроенергії

Замініть звичайні лампи на LED.

Оберіть зонний тариф.

Вимикайте світло одразу, коли покидаєте кімнату.

Перш ніж лягти спати вимикайте телевізор, обігрівач, комп'ютер.

Зробіть своє житло теплоощадним (наприклад, встановіть тепловідбивний екран за батарею)

Як розподілити використання техніки

Щоб використовувати електроприлади ефективно, це потрібно робити у певні години. Варто уникати найбільш завантаженого періоду дня з 17.00 до 23.00. Враховуйте і те, що деякі електроприлади споживають більше, а значить їх використання має бути обмеженим.



У якій годині краще користуватися пралкою/ Інфографіка 24 Каналу