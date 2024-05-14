Как уменьшить количество потребленной энергии

Первоначально нужно проанализировать техническое оснащение вашего дома. Значительная часть бытовой техники потребляет электроэнергию даже в спящем режиме.

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Чтобы уменьшить использование, стоит отключить устройства полностью от элементов питания (из розетки). Также некоторая бытовая техника позволяет переходить на экономный режим "Эко", таким образом снижается потребление.

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, нужно определить приоритетность использования устройств. Согласно подсчетам, ориентировочно 20% от всего потребленного объема занимает работа холодильника. Также много "съедают" телевизор и электроплита.



Уровень потребления от различных приборов / Инфографика 24 Канала

Общие советы для экономии электроэнергии

Замените обычные лампы на LED.

Выберите зонный тариф.

Выключайте свет сразу, когда покидаете комнату.

Прежде чем лечь спать выключайте телевизор, обогреватель, компьютер.

Сделайте свое жилье теплосберегающим (например, установите теплоотражающий экран за батарею)

Как распределить использование техники

Чтобы использовать электроприборы эффективно, это нужно делать в определенные часы. Стоит избегать наиболее загруженного периода дня с 17.00 до 23.00. Учитывайте и то, что некоторые электроприборы потребляют больше, а значит их использование должно быть ограничено.



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