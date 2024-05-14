50 миллиардов евро для Украины от ЕС
Сегодня Совет ЕС одобрил план реформ от украинского правительства, необходимый для получения финансирования через Ukrainian Facility.
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Валдис Домбровскис говорит, что со своей стороны ЕС сейчас предоставляет промежуточное финансирование, которое было важным для обеспечения финансирования Украины, особенно в первом квартале этого года.
Следующим шагом будет выплата промежуточного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро сразу после подписания кредитного соглашения. Следующие платежи ожидаются в сентябре и ноябре этого года.
Но следующие выплаты будут связаны с реализацией реформ и инвестиций, согласованных в плане. Поэтому в определенном смысле очень важно, чтобы украинская власть сосредоточилась на надлежащем выполнении плана,
– сказал Домбровскис.
Он отметил, что соответствующий план не только обеспечит финансирование в соответствии с логикой макрофинансовой помощи, но и поможет выполнить реформы и привлечь инвестиции, необходимые для реконструкции Украины и членства в ЕС.
Это означает, что дефицит финансирования для Украины на этот год в основном покрыт. Но вместе с международными партнерами нам теперь нужно будет сосредоточиться на финансовой поддержке, которая будет необходима до 2025 года,
– сказал он.