50 мільярдів євро для України від ЄС

Сьогодні Рада ЄС схвалила план реформ від українського уряду, необхідний для отримання фінансування через Ukrainian Facility.

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Валдіс Домбровскіс каже, що зі свого боку ЄС наразі надає проміжне фінансування, яке було важливим для забезпечення фінансування України, особливо в першому кварталі цього року.

Наступним кроком буде виплата проміжного фінансування у розмірі 1,9 мільярда євро відразу після підписання кредитної угоди. Наступні платежі очікуються в вересні та листопаді цього року.

Але наступні виплати будуть пов'язані з реалізацією реформ та інвестицій, погоджених у плані. Тож у певному сенсі дуже важливо, щоб українська влада зосередилася на належному виконанні плану,

– сказав Домбровскіс.

Він наголосив, що відповідний план не лише забезпечить фінансування відповідно до логіки макрофінансової допомоги, але й допоможе виконати реформи та залучити інвестиції, необхідні для реконструкції України та членства в ЄС.

Це означає, що дефіцит фінансування для України на цей рік в основному покритий. Але разом з міжнародними партнерами нам тепер потрібно буде зосередитися на фінансовій підтримці, яка буде необхідна до 2025 року,

– сказав він.

Зверніть увагу! Віцепрезидент Єврокомісії також відзначив рішення Конгресу США виділити допомогу сумою в 61 мільярдів доларів.