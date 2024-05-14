Угорщина не підтримала санкції проти Росії

Під час перших бесід з послами Угорщина висловила серйозні сумніви щодо нових санкцій проти Росії. Попри це вона відмовилася прямо виступити проти них.

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Головний посланник Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме усі санкції, які підвищуватимуть ціну енергоносіїв у Європі.

Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС,

– сказав представник Угорщини.

Якщо ці санкції запровадять, то країни ЄС не зможуть реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ). Це може позбавити Росію значного прибутку. Проте ці заходи не зупинять закупівлі ЄС російського газу та не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.

Будапешт сильно залежить від російського експорту і постійно виступає проти додаткових енергетичних санкцій проти Москви. Ці санкції потребують одностайного схвалення всіх 27 країн-членів Європейського Союзу.

Більше технологічної інформації про ці санкції запитували також наступні країни: