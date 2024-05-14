Яке фінансування отримає Україна

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити програму Ukraine Facilitу. Відтак, Україна вже найближчим часом отримає 1,89 мільярда євро та розраховує додатково залучити ще 16 мільярдів євро.

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Таким чином, це посилить фінансову стійкість країни в умовах війни. Як повідомляється, цей План є цілеспрямованою та збалансованою відповіддю на цілі програми Ukraine Facilitу. Вони спрямовані на розв'язання проблем, пов'язаних із вступом України до ЄС, та відповідає потребам у реконструкції та модернізації країни.

Цікаво! Якщо всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю реалізовані, то ВВП України може зрости на 6,2% до 2027 року і на 14,2% до 2040 року, а також борг скоротиться приблизно на 10 відсоткових пунктів від ВВП до 2033 року.

Що відомо про Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.

З них, до 32 мільярди євро в рамках Українського фонду виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Плані. Однак, виплати залежатимуть від досягнення визначених показників.