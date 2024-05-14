Скільки нафти Індія імпортувала

У минулому фінансовому році Індія змогла заощадити більш як 25 мільярдів доларів при імпорті сирої російської нафти. У порівнянні з показниками 2022 – 2023 років.

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Загалом за 2023 – 2024 рік Індія імпортувала 232,5 мільйона тонн сирої нафти на суму 132,4 мільярда доларів. А от у 2022 – 2023 роках цей показник сягав 157,5 мільярдів доларів за 232,7 мільйона тонн.

При тому, що обсяг імпортованої сировини впав лише на 0,08%, показник економії у вартісному вираженні сягнув 16%. Це стало можливим завдяки:

покупці російської нафти з великими знижками:

зменшення середньої вартості імпорту сирої нафти в Індію.

При цьому, середня вартість різних видів сирої нафти, які потребує індійська промисловість, становить – 82,58 долара за барель Це на 10,57 долара менше ніж у 2022 – 2023 роках. Скоротився і імпорт нафтопродуктів у Індію:

у 2022 – 2023 році він склав 28,2 мільярда доларів;

у 2023 – 2024 році – 25,1 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Фінансовий рік закінчився 31 березня.

Для чого Індія закупає сиру нафту

Індія досі є одним з лідерів у галузі перероблювання сирої нафти. За 2023 – 2024 рік вона експортувала у США готової продукції на суму 47,4 мільярда доларів – 62,2 мільйона тонн сировини.

Цільовий показник перероблення на минулий рік склав 251,7 мільйона тонн. При цьому, Індія переробила близько 261,5 мільйони тонн, перевищивши очікування.