Сколько нефти Индия импортировала

В прошлом финансовом году Индия смогла сэкономить более чем 25 миллиардов долларов при импорте сырой российской нефти. По сравнению с показателями 2022 – 2023 годов.

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Всего за 2023 – 2024 год Индия импортировала 232,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму 132,4 миллиарда долларов. А вот в 2022 – 2023 годах этот показатель достигал 157,5 миллиардов долларов за 232,7 миллиона тонн.

При том, что объем импортируемого сырья упал лишь на 0,08%, показатель экономии в стоимостном выражении достиг 16%. Это стало возможным благодаря:

покупке российской нефти с большими скидками:

уменьшению средней стоимости импорта сырой нефти в Индию.

При этом, средняя стоимость различных видов сырой нефти, в которых нуждается индийская промышленность, составляет – 82,58 доллара за баррель Это на 10,57 доллара меньше чем в 2022 – 2023 годах. Сократился и импорт нефтепродуктов в Индию:

в 2022 – 2023 году он составил 28,2 миллиарда долларов;

в 2023 – 2024 году – 25,1 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Финансовый год закончился 31 марта.

Для чего Индия закупает сырую нефть

Индия до сих пор является одним из лидеров в области переработки сырой нефти. За 2023 – 2024 год она экспортировала в США готовой продукции на сумму 47,4 миллиарда долларов – 62,2 миллиона тонн сырья.

Целевой показатель переработки на прошлый год составил 251,7 миллиона тонн. При этом, Индия переработала около 261,5 миллиона тонн, превысив ожидания.