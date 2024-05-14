Хто отримає доплати до пенсії від ООН

Нині в Україні діє програма Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відповідно до неї, особи з інвалідністю із дитинства, а також діти з інвалідністю – мають у 2024 році право на додаткову виплату до пенсії.

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При цьому, щоб отримати додаткову виплату, така особа має відповідати певним критеріям:

мати пенсію не вище 3 250 гривень;

проживати на контрольованій Україною території;

не отримувати інші міжнародні виплати (від ООН, ЮНІСЕФ) або виплати від держави (для ВПО – на закупівлю твердого палива в опалювальний сезон).

Який розмір допомоги від ООН Розмір додаткової допомоги є індивідуальним і розраховується як надбавка до вже призначеної пенсії, досягаючи загальної суми 3 250 гривень. Тобто основна пенсія нижча, виплата буде збільшена до цієї суми. До прикладу, при пенсії в розмірі 2 700 гривень надається додатковий платіж у розмірі 550 гривень.

Як отримати виплати

Річ у тім, що мінімальні виплати пенсій по інвалідності в Україні можуть становити менше, ніж 3 250 гривень у ряді випадків:

для людей з інвалідністю І групи мінімальна пенсія становить – 2 760 гривень;

непрацюючих людей з інвалідністю II і III груп – 2 520 гривень;

працюючих із ІІ або ІІІ групи інвалідності – 2 093 гривні.

Таким чином, отримання додаткової виплати відбувається автоматично та не вимагає окремого звернення. Ця доплата надсилається на той самий банківський рахунок, на який надходить основна пенсія, через банківський переказ або поштовим відправленням через "Укрпошту".