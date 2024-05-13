Який це податок

Особи, що вийшли на пенсію за віком мають право не сплачувати земельний податок. Така пільга діє за умови, що ділянка пенсіонера відповідає визначеним нормам.

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Станом на тепер, ліміти, що дозволяють не сплачувати земельний податок такі:

ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для проведення індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах.

Які послуги надаються пенсіонерам безплатно

Пенсіонери мають право на безплатний проїзд у всіх видах наземного транспорту, за виключенням таксі. Також під цю пільгу підпадає пересування на приміських рейсах залізничного сполучення.

Щоб платити менше за комуналку, особа може оформити субсидію. Певна юридична допомога надається пенсіонерам безплатно або ж з великою знижкою, зокрема, йдеться про такі послуги: