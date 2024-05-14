Какое финансирование получит Украина
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, одобрение Плана позволяет полноценно запустить программу Ukraine Facilitу. Поэтому, Украина уже в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро и рассчитывает дополнительно привлечь еще 16 миллиардов евро.
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Таким образом, это усилит финансовую устойчивость страны в условиях войны. Как сообщается, этот План является целенаправленным и сбалансированным ответом на цели программы Ukraine Facilitу. Они направлены на решение проблем, связанных со вступлением Украины в ЕС, и отвечает потребностям в реконструкции и модернизации страны.
Что известно об Ukraine Facility
Программа Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает до 50 миллиардов евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.
Из них, до 32 миллиардов евро в рамках Украинского фонда выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Плане. Однако выплаты будут зависеть от достижения определенных показателей.