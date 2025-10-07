Как планируют увеличить импорт газа?

Основная причина предлагаемого увеличения импорта газа – удары России по энергетике, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Светлану Гринчук.

Смотрите также Пять областей обесточены из-за атаки России: введут ли графики отключений света

Чиновница отметила, что увеличить возможности импорта могут на 30%. Это, вероятно, дополнительные около 1,5 миллиарда кубометров газа. Также, по словам Светланы Гринчук, Украина ищет помощи у партнеров:

Для нас важна любая помощь партнеров для восстановления и усиления защиты инфраструктуры, накопления резервов оборудования, а также содействие в создании дополнительных запасов импортируемого природного газа накануне зимы,

– рассказала Гринчук.

Кроме этого сформировали перечень первоочередных потребностей для поддержания энергетической устойчивости, который передадут Группе G7+. Поставка дополнительных систем ПВО для защиты критической инфраструктуры, дополнительные финансовые ресурсы – среди наших приоритетов.

Хватит ли Украине газа зимой?

По состоянию на середину сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигали 12,05 миллиарда кубометров, сообщает 24 Канал.

Однако для прохождения зимы нам нужно минимум 14,5 миллиардов кубометров газа.

Впрочем, вероятнее всего, на эту цифру мы не выйдем. Поэтому придется все-таки докупать определенные объемы газа,

– пояснил эксперт Владимир Омельченко.

Как заявляет для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев что объем в 13,2 миллиарда кубометров, который планируется закачать в хранилища, – это скорее на грани достаточности.

Учитывая все расчеты, такой объем для потребителей, то есть для приготовления пищи и т.д., и для предприятий этого вплотную должно хватить. Но если температура будет держаться зимой на грани -10 и ниже в течение двух недель, или, например, экономическая промышленность увеличит объемы производства, тогда закачанного газа не хватит

Что известно об обстрелах энергетики?