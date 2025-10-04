Отдельные участки пассажиры будут преодолевать автобусами. Детали рассказал в эфире телемарафона председатель правления компании Александр Перцовский, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке, город без газа и воды: все об атаке 4 октября
Как Укрзализныця перестроит маршруты?
По словам Перцовского, российские военные атаковали два пассажирских поезда:
- пригородного сообщения "Шостка – Новгород-Северский";
- дальнего сообщения "Киев – Шостка".
Несмотря на ежедневные удары, железнодорожное сообщение с прифронтовыми громадами сохранится. Для минимизации рисков маршруты уже перестраивают в комбинированный формат – отдельные участки пассажиры будут преодолевать автобусами.
Просим всех пассажиров прислушиваться к указаниям бригад и сотрудников вокзалов,
– добавил председатель правления.
Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке. Также на Сумщине временно отменили движение пригородных поездов на 4 – 5 октября.
Что известно об атаке на вокзал в Шостке октября?
- 4 октября противник дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке. Повторная атака произошла во время эвакуации людей.
- Известно о по меньшей мере 30 пострадавших, это пассажиры и работники Укрзализныци. Позже в вагоне нашли тело 71-летнего мужчины.
- Видео пожара на вокзале показал Владимир Зеленский.
- К слову, Россия развязала масштабную волну атак на украинскую железную дорогу еще с лета, противник использует новую тактику для поражения ключевых узлов. Перцовский отмечал, что целью россиян является паника среди пассажиров и удар по экономике в целом.