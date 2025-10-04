Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского
Смотрите также Удар по поезду в Шостке: по меньшей мере 30 человек пострадали
Как отреагировал Зеленский на удар?
В Шосткинской общине российский беспилотник прицельно ударил по железнодорожному вокзалу. Поврежден пассажирский поезд Шостка – Киев. По предварительным данным, в месте поражения были как пассажиры, так и работники Укрзализныци.
Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить,
– подчеркнул украинский лидер.
Последствия российского удара по Сумской области: смотрите видео
Зеленский добавил, что нужно действовать совместно со всеми, кто не считает убийства и террор нормой, и подчеркнул необходимость решительных действий.
Что известно об ударе по вокзалу в Сумской области?
- Днем 4 октября Россия дважды атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Первое попадание произошло в локомотив пригородного поезда Терещинская – Новоград – Северского. Второй удар – во время проведения эвакуации.
- На месте террора работают спасатели, бригады экстренной медицинской помощи и другие службы.
- Масштабы разрушений и точное количество пострадавших пока уточняются, однако уже известно о по меньшей мере 30 раненых.