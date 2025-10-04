Про це пише 24 Канал з посиланням на Президента України Володимира Зеленського
Як відреагував Зеленський на удар?
У Шосткинській громаді російський безпілотник прицільно ударив по залізничному вокзалу. Пошкоджено пасажирський потяг Шостка – Київ. За попередніми даними, у місці ураження були як пасажири, так і працівники Укрзалізниці.
Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити,
– наголосив український лідер.
Наслідки російського удару по Сумщині: дивіться відео
Зеленський додав, що потрібно діяти спільно з усіма, хто не вважає вбивства й терор нормою, і наголосив на необхідності рішучих дій.
Що відомо про удар по вокзалу на Сумщині?
- Вдень 4 жовтня Росія двічі атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Перше влучання сталось у локомотив приміського поїзда Терещинська – Новоград – Сіверського. Другий удар – під час проведення евакуації.
- На місці терору працюють рятувальники, бригади екстреної медичної допомоги та інші служби.
- Масштаби руйнувань і точна кількість потерпілих наразі уточнюються, проте вже відомо про щонайменше 30 поранених.