Про це пише 24 Канал з посиланням на Президента України Володимира Зеленського

Як відреагував Зеленський на удар?

У Шосткинській громаді російський безпілотник прицільно ударив по залізничному вокзалу. Пошкоджено пасажирський потяг Шостка – Київ. За попередніми даними, у місці ураження були як пасажири, так і працівники Укрзалізниці.

Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити,
– наголосив український лідер.

Наслідки російського удару по Сумщині: дивіться відео

Зеленський додав, що потрібно діяти спільно з усіма, хто не вважає вбивства й терор нормою, і наголосив на необхідності рішучих дій.

Що відомо про удар по вокзалу на Сумщині?

  • Вдень 4 жовтня Росія двічі атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Перше влучання сталось у локомотив приміського поїзда Терещинська – Новоград – Сіверського. Другий удар – під час проведення евакуації.
  • На місці терору працюють рятувальники, бригади екстреної медичної допомоги та інші служби.
  • Масштаби руйнувань і точна кількість потерпілих наразі уточнюються, проте вже відомо про щонайменше 30 поранених.