Об этом информирует Укрзализныця, передает 24 Канал.
К теме Удар по поезду в Шостке: по меньшей мере 30 человек пострадали, среди них – 3 детей
Какие рейсы отменили из-за российской атаки?
Железнодорожники рассказали, что вражеский обстрел вызвал повреждения подвижного состава. Из-за этого на Сумщине временно приостановлено движение нескольких пригородных поездов.
Так, в субботу, 4 октября не будут курсировать такие поезда:
- №967 Терещенская – Новгород-Северский;
- №968 Новгород-Северский – Терещенская;
- №6705 Терещенская – Новгород-Северский;
- №6706 Новгород-Северский – Терещенская;
Известно также об отмене рейсов на воскресенье, 5 октября:
№6701 Терещенская – Новгород-Северский;
№6702 Новгород-Северский – Терещенская;
№967 Терещенская – Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский – Терещенская;
№6705 Терещенская – Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский – Терещенская.
Известно, что в результате удара по поезду в Шостке по меньшей мере 30 человек получили ранения, их госпитализировали. Из-за атаки загорелся один из вагонов поезда, на месте работают спасательные службы, медики и экстренные подразделения.
Президент Зеленский прокомментировал атаку, отметив, что российские войска сознательно применили беспилотник против гражданского поезда, зная, что целят в мирных граждан.
Заметьте! Узнать обновленные детали относительно графика движения поездов вы можете на сайте Укрзализныци.
Как враг уничтожает железнодорожную инфраструктуру Украины?
- В ночь на 2 октября Россия осуществила масштабную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности повредив депо Укрзализныци в Одесской области.
- Обстрелы 30 сентября также затронули железнодорожные объекты на Черниговщине, что повлекло задержки в движении поездов.
- По словам представителя Одесской ОГА Сергея Братчука, враг систематически атакует всю территорию Украины, включая Одесскую область, в частности железнодорожную инфраструктуру.