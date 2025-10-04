Об этом информирует Укрзализныця, передает 24 Канал.

К теме Удар по поезду в Шостке: по меньшей мере 30 человек пострадали, среди них – 3 детей

Какие рейсы отменили из-за российской атаки?

Железнодорожники рассказали, что вражеский обстрел вызвал повреждения подвижного состава. Из-за этого на Сумщине временно приостановлено движение нескольких пригородных поездов.

Так, в субботу, 4 октября не будут курсировать такие поезда:

№967 Терещенская – Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский – Терещенская;

№6705 Терещенская – Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский – Терещенская;

Известно также об отмене рейсов на воскресенье, 5 октября:

№6701 Терещенская – Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский – Терещенская;

№967 Терещенская – Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский – Терещенская;

№6705 Терещенская – Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский – Терещенская.

Известно, что в результате удара по поезду в Шостке по меньшей мере 30 человек получили ранения, их госпитализировали. Из-за атаки загорелся один из вагонов поезда, на месте работают спасательные службы, медики и экстренные подразделения.

Президент Зеленский прокомментировал атаку, отметив, что российские войска сознательно применили беспилотник против гражданского поезда, зная, что целят в мирных граждан.

Заметьте! Узнать обновленные детали относительно графика движения поездов вы можете на сайте Укрзализныци.

