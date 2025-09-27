Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что российские беспилотники действительно атаковали железную дорогу в Одесской области. К счастью, большую часть дронов удалось уничтожить.

Как Россия атаковала железную дорогу в Одесской области?

Для противодействия вражеским дронам в Одесской области были привлечены мобильно-огневые группы военно-морских сил.

Враг сейчас пытается атаковать всю нашу территорию. Одесская область не является исключением, в частности железнодорожная инфраструктура. Сейчас движение поездов восстановлено, однако есть задержки как в Одессу, так и с,

– сказал Сергей Братчук.

Несмотря на все, важно, что не пострадали гражданские граждане и работники железной дороги.

Россия осуществляет атаки на Одесскую область почти каждый день. Ранее страдала энергетическая инфраструктура, но сейчас оккупанты нацелились еще и на логистику.

Это делается для того, чтобы остановить движение и погрузить страну в хаос. Я уверен, что врагу это не удастся. Есть опыт, есть масштабирование дронов-перехватчиков, которые работают по ударным беспилотникам России,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Оккупанты постоянно держат в напряжении украинскую систему противовоздушной обороны, запуская по несколько раз в день из разных регионов вражеские беспилотники.

Что известно о взрывах в Одесской области из-за российских атак?