Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Что известно об атаке на Одесскую область?
Ночью 20 сентября Россия атаковала Одесскую область. В результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. Кроме этого, зафиксировано разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
Возгорание было оперативно ликвидировано.
В ГСЧС сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.
Какие еще регионы враг атаковал?
Ночью 20 сентября Днепропетровская область оказалась под массированной атакой БПЛА. Так, там слышали взрывы в Павлограде, впоследствии и в Днепре, а также в Кривом Роге.
Утром стало известно, что россияне также попали ракетой в жилую многоэтажку в Днепре.
Враг на рассвете также терроризировал ракетами Львовскую область. Там по вражеским целям работали силы ПВО.
Враг атаковал и Хмельницкую область. В ОВА сообщали, что в результате вражеской атаки в одной из общин во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины.